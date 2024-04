Ativistas denunciam presença de lobistas em reunião sobre poluição por plástico

A reunião em Ottawa é considerada crucial à medida que se aproxima a última sessão de negociações, no fim do ano, na Coreia do Sul.

Delegados de 175 países se reúnem para concluir o primeiro tratado das Nações Unidas que aborda o problema do plástico.

"A presença dos lobistas da indústria aumenta progressivamente, conforme crescem os chamados por um acordo que aborde a produção de plástico", denunciou o Ciel.

Embora as empresas não estejam autorizadas a se inscrever nas conversas, os lobistas podem participar como profissionais associados ou dentro de delegações nacionais.

A indústria do plástico promove o aumento da reciclagem, enquanto os ambientalistas querem diminuir o volume de plástico produzido.

A produção de plástico dobrou nos últimos 20 anos, para 460 milhões de toneladas métricas, e caminha para triplicar nas próximas quatro décadas.