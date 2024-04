Confrontos entre Rússia e Ucrânia deixam ao menos 10 mortos

Pelo menos dez pessoas morreram e mais de 12 ficaram feridas em áreas próximas da linha de frente no leste e no sul da Ucrânia, informaram as autoridades regionais nesta quinta-feira (25).

O aumento nas mortes de civis coincidiu com o aumento da pressão das forças russas na região oriental de Donetsk, na Ucrânia, antes de 9 de maio, quando Moscou celebra a vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial.

Pelo menos seis pessoas morreram na região oriental de Donetsk em ataques russos, informaram autoridades ucranianas. Outras quatro morreram em partes do sul e leste da Ucrânia controladas por Moscou, segundo autoridades instaladas pelo Kremlin nessas regiões.