Trump vê mais 'ódio' em protestos universitários que em Charlottesville

A manifestação "Unite the Right" (Unir a Direita, em inglês) em Charlottesville, Virgínia, reuniu nacionalistas brancos de todo o país que carregavam tochas. Ela terminou quando um supremacista branco atropelou com um carro uma multidão de manifestantes contrários. Uma mulher morreu e outras 19 pessoas ficaram feridas.

A equipe de campanha do presidente Joe Biden respondeu com uma publicação de vídeos do comício de Charlottesville, nos quais se vê "membros neonazistas e da KKK" segurando tochas e gritando "Os judeus não nos substituirão!".

Na época, Trump demorou 48 horas para responder à violência e depois apenas afirmou que havia "pessoas muito boas de ambos os lados" nas manifestações, o que gerou críticas generalizadas.

Os estudantes das universidades dos Estados Unidos têm se manifestado há vários dias nos campi em protesto contra o crescente custo humano da guerra de Israel contra o Hamas em Gaza.

Centenas de pessoas foram detidas, enquanto as autoridades universitárias suspenderam eventos acadêmicos e aulas.

Biden tem apoiado o direito dos estudantes à liberdade de expressão, ao mesmo tempo em que rejeita a possibilidade de atos antissemitas.