Bombardeios ucranianos deixam dois mortos em território ocupado e zona de fronteira

Além disso, um morador morreu em um bombardeio ucraniano contra uma pequena cidade da região russa de Kursk, perto da fronteira, informaram as autoridades regionais no Telegram.

As forças de Kiev prometeram no mês passado levar os combates para o território russo, visando em particular as forças de retaguarda das tropas russas.

