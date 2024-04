Burkina Faso suspende transmissões da BBC e Voice of America por duas semanas

Burkina Faso suspendeu as transmissões de rádio da BBC britânica e da Voice of America (VOA) durante duas semanas depois que as duas redes citaram um relatório da ONG Human Rights Watch (HRW) que acusa o Exército do país de abusos contra os civis.

O Conselho Superior de Comunicações (CSC) "decidiu suspender as transmissões das duas rádios internacionais (...) durante duas semanas", anunciou a agência na quinta-feira.

A agência reguladora justificou a decisão pela divulgação na rádio e nos sites da BBC-África e da VOA, rede de comunicação financiada pelo governo dos Estados Unidos, de um relatório que acusa o Exército do país de abusos contra a população civil.