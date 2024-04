Nova 'Miss Alemanha' confrontada com hostilidade nas redes

Desde 2019, o concurso "Miss Alemanha" mudou, assim como o "Miss Universo", embora ambos não estejam relacionados.

Agora chamado "Prêmio Miss Alemanha", o concurso valoriza menos as medidas, peso e idade das candidatas e mais sua personalidade, valores e especialmente seu compromisso com as causas sociais. Schönauer foi coroada no final de fevereiro.

"Participei do Miss Alemanha porque queria mudar as coisas. Tenho uma filha de 2 anos e senti que deveria assumir responsabilidades para ser um exemplo para ela", disse.

"Sempre me inspirei em mulheres iranianas fortes que vão às ruas todos os dias e lutam por sua liberdade. Essas razões me fizeram pensar que deveria fazer algo", indica.

Uma onda de protestos reprimidos fortemente pelo regime de Teerã eclodiu há dois anos no Irã após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, detida por supostamente infringir o estrito código de vestimenta para mulheres no país.

- "Um pouco de esperança" -

Schönauer, mãe de dois filhos, não se intimida.