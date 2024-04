Liverpool empata com West Ham e praticamente dá adeus ao título da Premier League

Em Londres, o Liverpool não contou com a sorte ao ter um pênalti anulado pelo VAR devido a um leve impedimento do atacante colombiano Luis Díaz, que mais tarde mandaria uma bola na trave do gol defendido pelo francês Alphonse Areola (40').

E como tem acontecido nas últimas semanas, os seus méritos ofensivos foram ofuscados pela sua fragilidade na defesa, especialmente em lances de bola parada.

Jarrod Bowen deu uma bela cabeçada num escanteio (43'), chegando abrindo o placar e chegando a 16 gols na Premier League, 20 contando todas as competições.

O Liverpool respondeu com um chute de Andy Robertson (48') de dentro da área após um passe de Díaz. Os Hammers adormeceram após passarem pelo vestiário e aos 65 minutos o Liverpool marcou, com o holandês

Os 'Hammers' diminuíram o ritmo após o intervalo e aos 65 minutos o Liverpool marcou, por meio do holandês Cody Gakpo que deu um chute que desviou em dois zagueiros.

Mas na reta final uma cabeçada de Michail Antonio (77'), sozinho na área, deu o empate ao West Ham e tirou dois pontos dos 'Reds', que seriam fundamentais na luta pelo título da Premier League.