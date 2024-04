Nadal se vinga de De Miñaur e avança à 3ª rodada do Masters 1000 de Madri

Nadal começou forte novamente no segundo set com uma quebra que lhe permitiu ficar na frente e abrir 2 a 0 com seu saque.

O espanhol dominava, ajudado pela ansiedade e pelo nervosismo de De Miñaur.

Com 3 a 2 no placar para Nadal, o veterano se recuperou de uma desvantagem de 0 a 30 para evitar o empate e se manter à frente no set.

No último game ele quebrou novamente o serviço de De Miñaur para vencer o set e a partida.

Na próxima rodada Nadal enfrentará o argentino Pedro Cachín, que eliminou o americano Frances Tiafoe.

