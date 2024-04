Veleiro 'Belém' com a chama olímpica zarpa da Grécia para o sul da França

A tocha dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 iniciou neste sábado (27) a sua viagem até França a bordo do veleiro 'Belém' que partiu do porto grego do Pireu, depois de a chama ter passado a noite na embaixada francesa em Atenas.

O barco de três mastros do século XIX está previsto para atracar no dia 8 de maio no porto de Marselha, onde terá início o percurso da chama olímpica por vários pontos de França até à abertura dos Jogos de Paris, no dia 26 de julho.

"É uma sensação excepcional. É uma grande emoção para mim", disse Tony Estanguet, presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Paris, aos repórteres antes de o navio zarpar.