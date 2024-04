City bate Nottingham Forest e segue na cola do líder Arsenal, que vence Tottenham

Os 'Cherries' do téncico Andoni Iraola estão em décimo com 48 pontos, os mesmos do Chelsea, em uma grande reação no campeonato. Em outubro ocupavam a zona de rebaixamento depois de não terem vencido nenhum dos primeiros nove jogos.

--- Resultados da 35ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

West Ham - Liverpool 2 - 2

Newcastle - Sheffield United 5 - 1

Manchester United - Burnley 1 - 1