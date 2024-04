Empobrecido Ciudad Bolívar, em Bogotá, abre as portas aos turistas

Apesar do medo, agora aproximadamente 400 pessoas, em média, visitam Ciudad Bolívar por mês. Trata-se de um turismo emergente que a prefeitura de Bogotá comemora por seu impacto positivo na economia e na segurança do bairro.

"A rua onde estão os grafites antes era chamada de o 'caminho do crime'. Era uma rua onde matavam, assassinavam, roubavam... Este ano não temos um único crime na região do Paraíso", disse à AFP Andrés Santamaría, diretor do Instituto Distrital de Turismo (IDT).

Pegando como modelo a célebre Comuna 13, em Medellín (noroeste), transformada em destino turístico depois de sofrer com a violência do narcotráfico na época do chefão do crime Pablo Escobar, o governo distrital quer que Ciudad Bolívar se torne "um dos principais locais turísticos da cidade".

- 'A pobreza persiste' -

Atualmente, 40 novos guias se formam em Ciudad Bolívar, e a prefeitura apoia a abertura de um escritório de turismo. Estão previstas, ainda, várias iniciativas locais com o apoio do IDT nos próximos quatro anos.

A comerciante María Sandoval, que abriu há quatro meses uma pequena loja de 'tamales' - prato tradicional de milho e carne que lembra a pamonha -, diz que este novo turismo representa "quase metade" de suas vendas.