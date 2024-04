EUA afirma que soldados israelenses abusaram de palestinos antes de ataque do Hamas

Estes comportamentos foram realizados antes do ataque do Hamas de 7 de outubro e não aconteceram em Gaza, acrescentou.

Patel não quis identificar as unidades nem dizer que medidas o governo israelense tomou para lidar com elas.

Meios de comunicação acusam o batalhão "Netzah Yehuda", composto principalmente por judeus ortodoxos, de cometer os abusos.

A legislação americana proíbe o governo de financiar ou armar forças de segurança estrangeiras contra as quais existam acusações críveis de violações dos direitos humanos.

Os Estados Unidos fornecem ajuda militar aos aliados em todo o mundo, incluindo Israel.

O Exército israelense combate há sete meses o grupo islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza. Além disso, trocas de agressões quase diárias são registradas com o movimento xiita Hezbollah, na fronteira com o Líbano. Ambos os grupos contam com o apoio do Irã.