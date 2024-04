EUA disposto a dar garantias de segurança se sauditas normalizarem relações com Israel

Blinken, que na semana passada mencionou a situação com os líderes chineses [a China mantém boas relações com o Irã], sugeriu que a diplomacia permitiu reduzir as tensões.

"Estivemos muito perto de uma escalada ou extensão do conflito e acredito que através de esforços muito concentrados e determinados conseguimos evitá-lo", afirmou.

Em um discurso aos ministros das Relações Exteriores de seis países do Golfo Árabe nesta segunda, Blinken disse que o episódio "destacou a ameaça aguda e crescente representada pelo Irã, mas também a necessidade imperiosa de trabalhar em conjunto para construir uma defesa integrada".

Os Estados Unidos já mantêm relações militares estreitas com todos estes países, mas as relações dentro do bloco tiveram altos e baixos.

