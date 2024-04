Pauta de videográficos

* Cinema-festival-Cannes

As estrelas francesas Eva Green e Omar Sy serão integrantes do júri do Festival de Cannes, assim como o diretor espanhol Juan Antonio Bayona, anunciou a organização do evento.

Videográfico sobre o Palácio dos Festivais de Cannes. - REENVIO DISPONÍVEL

Maria Cecilia REZENDE

Gráficos

