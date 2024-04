Tulipas nos Países Baixos, ameaçadas pela mudança climática e pelo Brexit

"Às vezes é difícil. O inverno passado foi muito chuvoso. No total, no nosso setor, perdemos entre 8% e 9% dos bulbos no campo. A água os matou", explica esse profissional, de 55 anos.

Vistas de cima, as fileiras de flores coloridas parecem perfeitas. Mas de perto é possível ver espaços vazios e lamacentos, onde a chuva impediu o crescimento das tulipas.

Smit também teme os períodos de calor, porque suas flores "não têm raízes suficientes para beber toda a água de que precisam". Isso requer vigilância constante.

Com as primaveras e os verões cada vez mais quentes, Smit diz que precisa regar regularmente os seus campos mais que o dobro do que fazia uma década atrás.

Sua empresa Smit Flowers produz 11 milhões de tulipas de diferentes variedades, cultivadas ao longo do ano, alternando métodos naturais e em estufa.

Utilizando painéis solares e água de chuva reutilizada, Smit afirma fazer o seu melhor para cultivar de forma sustentável, em um setor criticado pelo seu impacto ambiental.