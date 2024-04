CAS suspende sanção a Gabigol, que poderá voltar a jogar

O jogador de 27 anos havia sido suspenso por dois anos em março passado pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, sob acusações de "tentativa de fraude da norma antidoping".

Estou "feliz por estar de volta, muito obrigado pelo apoio de todos. Como sempre a torcida é muito importante nesse momento. Agradeço de coração, e o máximo que posso fazer agora, e o mínimo, é correr bastante e me dedicar. Estamos juntos", disse o astro do Flamengo em vídeo divulgado nas redes sociais do clube carioca, onde se apresentou para treinar na tarde desta terça-feira.

- Flamengo comemora -

O clube carioca comemorou em postagem nas redes sociais a resolução que anula aquela medida até a decisão final: Gabigol "está liberado para atuar nas competições disputadas" pelo Flamengo. "A defesa do atacante conseguiu o efeito suspensivo por decisão unânime", acrescentou o clube brasileiro.

Gabigol, que sempre negou ter "obstruído ou fraudado qualquer exame", publicou em suas redes fotos durante os treinos e um vídeo em que encarna um personagem virtual correndo em direção ao Maracanã pelas ruas do Rio de Janeiro.

Gabigol havia sido denunciado em dezembro por supostamente ter dificultado a realização de exame antidoping surpresa no centro de treinamento do clube, no Rio.