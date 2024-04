Polícia reprime manifestação contra polêmico projeto de lei na Geórgia

Milhares de pessoas participaram de uma contramanifestação na véspera, organizada em frente ao Parlamento pelo Sonho Georgiano.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, considerou que o projeto de lei não era compatível com o desejo da Geórgia de se tornar membro do bloco.

Em dezembro, a UE concedeu ao país do Cáucaso o status oficial de candidato à adesão, mas advertiu que teria que fazer reformas em seus sistemas judicial e eleitoral, fortalecer a liberdade de imprensa e limitar o poder dos oligarcas, antes que as negociações pudessem ser oficialmente iniciadas.

im/rco/bds/sag/rpr/am

© Agence France-Presse