Reino Unido envia primeiro solicitante de asilo para Ruanda

O Reino Unido enviou pela primeira vez, na segunda-feira, um migrante para Ruanda, no âmbito de um programa voluntário para quem tiver o pedido de asilo negado, informaram meios de comunicação britânicos nesta terça-feira (30).

Na terça-feira passada, o Parlamento britânico aprovou uma lei que permite expulsar para Ruanda migrantes que chegaram de maneira irregular a seu território. O governo conservador do primeiro-ministro Rishi Sunak prevê iniciar as expulsões antes de julho.

No entanto, um homem aceitou ontem deixar o Reino Unido para ser expulso para Ruanda, depois que seu pedido de asilo foi rejeitado no fim do ano passado, informaram diversos meios de comunicação britânicos.