Arévalo critica elite 'político criminosa' e evoca código trabalhista de 1947 na Guatemala

O presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, criticou, nesta quarta-feira (1º), aqueles que "enriquecem às custas do povo" em um ato por ocasião do Dia Internacional dos Trabalhadores, no qual evocou o código trabalhista decretado em 1947 por seu pai, o ex-presidente Juan José Arévalo.

A Guatemala viveu uma "deterioração institucional sem precedentes" e um "desastre de corrupção e impunidade" por essa "elite político criminosa corrupta" que se agarra a seus privilégios, disse Arévalo, cujo antecessor, o presidente direitista Alejandro Giammattei, nunca participou de um ato de 1º de maio.

"Continuamos enfrentando a mesquinharia daqueles que querem que tudo permaneça igual, daqueles que enriquecem às custas do povo", declarou o presidente social-democrata em um discurso para centenas de trabalhadores.