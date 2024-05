Invasão à embaixada mexicana ocorreu em circunstâncias 'excepcionais', afirmou Equador à CIJ

As alegações do Equador nesta quarta-feira (1º) encerraram as audiências orais perante a CIJ em resposta ao pedido do México de medidas cautelares após o episódio.

Em sua apresentação à CIJ, o Equador pediu à corte que rejeitasse o pedido de medidas provisórias do México.

O México "não demonstrou qualquer urgência para a indicação de medidas provisórias no sentido de que não há risco real e imediato de dano irreparável" aos direitos que busca proteger, disse Terán Parral.