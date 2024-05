Milhares marcham na Argentina contra reforma trabalhista de Milei

Embora já tenha sido aprovado na Câmara dos Deputados, para que seja totalmente implementado, precisa ser aprovado no Senado argentino, onde o partido governista tem apenas sete dos 72 senadores.

A CGT emitiu um comunicado no qual reivindicou a data e repudiou as medidas tomadas pelo governo de Milei.

"Quando todos os direitos sociais, trabalhistas, sindicais e previdenciários são ameaçados, é um dia de reivindicação e defesa das conquistas e dos direitos adquiridos que se pretende violar", afirmou a CGT no comunicado.

Grupos sindicais e políticos realizaram eventos em todo o país, embora o principal tenha sido no centro de Buenos Aires, com milhares de pessoas carregando faixas sindicais no centro da cidade.

"Estamos em um governo que não entende os trabalhadores, sua luta e a defesa dos sindicatos para os trabalhadores. Portanto, teremos dias e momentos difíceis se esse governo não mudar sua atitude em relação aos trabalhadores", disse Rubén Aguiar, padeiro e líder sindical, à AFP.

Houve espaço para alguns momentos curiosos, como o de uma mulher que cantou um tango em homenagem a Eva Perón de sua janela aberta para a rua.