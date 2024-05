Novo Congresso dominado por Bukele toma posse em El Salvador

Um novo Congresso, controlado pelo presidente Nayib Bukele, foi empossado nesta quarta-feira (1º), e fez sua primeira sessão plenária, deixando pendente a ratificação de uma polêmica lei para facilitar mudanças na Constituição.

Na nova legislatura, reduzida de 84 para 60 deputados, a bancada do governista partido Novas Ideias tem 54 assentos.

"Ficam em posse do cargo" para o período que começa nesta quarta-feira e termina em 30 de abril de 2027, disse, diante do plenário, o presidente reeleito do Congresso, Ernesto Castro.