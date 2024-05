Rublev elimina Alcaraz e vai às semifinais do Masters 1000 de Madri

"Estou muito feliz, depois de passar por momentos difíceis nos últimos meses, por poder chegar às semifinais, especialmente aqui em Madri", disse Rublev após a partida na quadra central.

Foi a segunda vez que os dois se encontraram, depois de Alcaraz ter vencido o adversário há alguns meses no ATP Finals de 2023.

O espanhol, que entrou na partida após uma dura vitória na terça-feira nas oitavas de final sobre o alemão Jan Lennard-Struff, pareceu sofrer uma queda de rendimento desde o início do segundo set.

O primeiro set foi muito disputado até que Alcaraz conseguiu quebrar o serviço do adversário para ficar na frente no placar e confirmar o 4-2 com seu serviço.

O murciano só precisou manter seu saque para acabar vencendo o primeiro set.

O russo reagiu no segundo set, apoiado em seu serviço e quebrando o do adversário no segundo game.