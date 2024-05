Arizona enfrenta crise habitacional e tem 3 mil despejos por mês

Com colete à prova de balas e arma no cinto, Lennie McCloskey abre sua pasta e analisa as ordens judiciais: um, dois... onze despejos a serem executados. "É um dia devagar", diz o xerife do condado de Maricopa, Arizona.

Com a disparada do preço dos aluguéis devido à pandemia de covid-19 e a um mercado imobiliário inflacionado, não falta trabalho para oficiais como McCloskey neste estado no sul do território americano.

"Normalmente faço de 19 a 25 despejos por dia", disse McCloskey, um dos 26 xerifes do condado de Maricopa, o mais populoso do Arizona com 4,5 milhões de habitantes.