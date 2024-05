As saunas cada vez mais incomuns da Suécia e da Finlândia

A antiga mina de minério de ferro, fechada em 1968, foi reconstruída para receber clientes que buscam calor e, acima de tudo, uma "experiência especial", disse à AFP Daniel Karlsson, presidente da Adventure Mine.

"As saunas de hoje são uma experiência de luxo. Aqui não é apenas uma sauna, é uma experiência especial com a natureza", diz ele, vestido com um terno vermelho e seu capacete adornado com uma lanterna.

Enterrado no subsolo, esse espaço oferece um refúgio completamente isolado do mundo. "Não vemos o sol da mina. Não há nada que nos distraia do prazer da sauna. Sem telefones celulares, sem sol, sem vento", diz Karlsson.

Apreciada mundialmente por suas qualidades relaxantes, a sauna, uma cabana de madeira na qual se toma um banho de calor seco com temperatura de até 100°C, é uma tradição social e familiar há mais de 2.000 anos.

Ela se originou na Finlândia e na Estônia.

- Proximidade com o meio ambiente -

Atualmente, alguns amantes dessa tradição querem ampliar a experiência.