Brasil registra recorde de incêndios florestais entre janeiro e abril

O Brasil registrou um número recorde de incêndios florestais de janeiro a abril, com mais de 17 mil focos identificados, mais da metade deles na Amazônia, um revés para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Ministério do Meio Ambiente atribuiu o aumento das queimadas, que são uma técnica amplamente utilizada pelo agronegócio para aumentar a superfície explorável, aos efeitos das mudanças climáticas, incluindo as secas.

No total, 17.182 incêndios foram registrados nos primeiros quatro meses do ano, segundo imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), disponibilizadas nesta quinta-feira (2), um aumento de 81% em relação ao mesmo período de 2023.