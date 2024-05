Candidato opositor Roux pede acabar com a 'política corrupta' no Panamá

Roux, de 59 anos, é um dos oito candidatos à Presidência nestas eleições, que serão decididas em um único turno e por maioria simples.

O direitista José Raúl Mulino lidera as pesquisas, com 25% a 30% das intenções de voto, o dobro de seus seguidores imediatos: o ex-presidente social-democrata Martín Torrijos (2004-2009) e os advogados de centro direita Ricardo Lombana e Roux.

Roux foi chanceler e ministro do Canal do Panamá durante o mandato do presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), que foi inabilitado para disputar estas eleições após ser condenado a quase 11 anos de prisão por lavagem de dinheiro.

No entanto, após os escândalos, Roux se distanciou do antigo chefe, atualmente asilado na embaixada da Nicarágua para não ser preso.

"Esta é uma eleição crucial e vamos escolher entre duas opções: ou continuamos como estamos, com o mesmo grupinho corrupto que rouba o dinheiro (...) e que vive do sistema político ou votamos em uma verdadeira mudança", afirmou Roux.

"Em apenas quatro dias acaba este pesadelo do governo", acrescentou.