Desvalorização do iene atrai milhões de turistas ao Japão

O fenômeno é difícil de explicar sem a variação do câmbio: em 2019, um dólar comprava 112 ienes. Na quarta-feira eram quase 158 ienes, o preço mais barato em 34 anos.

Um prato de macarrão 'ramen' custa cerca de 1.000 ienes, ou 6,3 dólares. Em 2019, custava 8,9 dólares. Um relógio de luxo ou uma bolsa de marca por 700 mil ienes custa agora 4.430 dólares, longe dos 6.250 dólares de cinco anos atrás.

Muitas lojas isentam os turistas do imposto sobre vendas de 10%, caso apresentem passaporte.

Os que mais gastam 'per capita' são os australianos, seguidos pelos britânicos e espanhóis, segundo uma agência de turismo japonesa.

A desvalorização do iene é parcialmente atribuída à política do Banco do Japão de manter as taxas de juros muito baixas, ao contrário de outros bancos centrais que aumentaram as taxas.

Favorável aos turistas, esta medida penaliza o consumo interno, que está em queda desde março de 2023 devido à inflação. A desvalorização do iene torna as importações mais caras e prejudica o poder de compra.