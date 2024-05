Ex-presidente do Uruguai tem câncer de esôfago e fará radioterapia

"Esta lesão está circunscrita ao esôfago, não tem comprometimento em outro local", ressaltou.

Pannone explicou que dada a idade de Mujica e que ele já sofre de vasculite, uma doença autoimune, e insuficiência renal, o melhor tratamento a seguir é a radioterapia.

Embora o plano de radiação ainda deva ser determinado, ela antecipou que certamente fará sessões diárias, de cinco a dez minutos, durante algumas semanas.

O tratamento será feito em Montevidéu, no Consultório de Oncologia e Radioterapia (COR), dirigido atualmente por Álvaro Vázquez, filho do ex-presidente.

Tabaré Vázquez, que se tornou, em 2005, o primeiro presidente de esquerda do Uruguai e cinco anos depois entregou o mandato a Mujica, morreu de câncer de pulmão em dezembro de 2020, nove meses depois de encerrar seu segundo mandato (2015-2020).

"De acordo com o equipamento com o qual o Uruguai conta hoje, estamos nas mesmas conduções para tratar esta patologia que em outro lugar do mundo", informou Pannone, após agradecer as ofertas de atendimento em países de América do Sul, Europa e Estados Unidos.