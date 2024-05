Halle Berry enfrenta estigma em relação à menopausa

Atriz vencedora do Oscar, Halle Berry se uniu a um grupo de senadores dos Estados Unidos, nesta quinta-feira (2), para anunciar uma nova legislação que destina milhões de dólares para pesquisa e educação sobre a menopausa.

"O constrangimento precisa ser retirado da menopausa. Precisamos falar sobre essa parte muito normal de nossas vidas", disse a estrela de Hollywood, que ganhou o Oscar de melhor atriz pelo drama romântico "A Última Ceia", de 2001.

Intitulado Lei de Avanço do Cuidado da Menopausa e Saúde de Mulheres de Meia-Idade, o projeto patrocinado por senadores de ambos os partidos destinaria US$ 275 milhões (R$ 1,4 bilhão) para pesquisa, aumento da conscientização e treinamento de profissionais de saúde para lidar com a mudança hormonal pela qual as mulheres passam, principalmente na meia-idade.