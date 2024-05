Hispano-brasileiro em prisão preventiva em Londres por ataque mortal com espada

O hispano-brasileiro Marcus Arduini Monzo foi colocado em prisão preventiva nesta quinta-feira (2) por um tribunal de primeira instância de Londres por assassinato e outras acusações, após um ataque com espada no qual um menino de 14 anos morreu.

Marcus Arduini Monzo é acusado do ataque realizado na terça-feira em um subúrbio do nordeste da capital britânica com uma espada do tipo samurai, no qual morreu o adolescente Daniel Anjorin e outras quatro pessoas ficaram feridas.

Monzo, de 36 anos, supostamente atacou Anjorin enquanto o adolescente estava a caminho da escola. Ele também é acusado de ferir gravemente dois policiais, que tiveram que ser operados e permanecem internados.