Irã anuncia sanções contra EUA e Reino Unido por apoio a Israel

O Irã anunciou sanções contra funcionários de alto escalão dos governos dos Estados Unidos e do Reino Unido, assim como contra várias empresas dos dois países, por seu apoio a Israel na guerra contra o movimento palestino Hamas em Gaza.

A República Islâmica, grande inimigo regional de Israel, é um país aliado do Hamas.

O Ministério das Relações Exteriores de Teerã informou que as sanções envolvem o bloqueio de contas e transações no sistema financeiro e bancário iraniano, o congelamento de bens em sua jurisdição e a proibição de obter vistos para entrar no seu território.