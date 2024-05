Jornalista independente cubano é libertado após cinco dias de detenção

O jornalista explicou que permaneceu apenas com roupas íntimas e foi submetido a vários interrogatórios durante o período de cinco dias que passou detido. "Eles me acusaram de estar indo a Havana para incitar as pessoas a não comparecerem às atividades do Primeiro de Maio", disse Tan.

O comunicador acrescentou que foi libertado após pagar uma multa de 4.000 pesos cubanos (cerca de US$ 33). Autoridades não comentaram oficialmente o caso. ONGs internacionais que defendem os direitos dos jornalistas, como Artículo 19, PEN International e Repórteres sem Fronteiras, apelaram por sua libertação.

Em meados de abril, Tan relatou que foi intimado duas vezes pela polícia e recebeu multa por violar a lei de divulgação de informações com postagens no Facebook.

Embora alguns jornalistas independentes sejam tolerados, a lei cubana prevê que os meios de comunicação estatais sejam os únicos legais na ilha. Segundo a Article 19, pelo menos 274 jornalistas e ativistas foram alvos de ataque em Cuba durante o ano de 2023.

