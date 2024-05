Museu de Gana exibe artefatos do reino Ashanti saqueados durante a colonização

De acordo com Tristram Hunt, diretor do Victoria & Albert Museum, os objetos, que simbolizam a rica herança do reino Ashanti, estão sendo devolvidos a Gana para abordar "a história muito dolorosa que envolve a aquisição desses objetos, uma história marcada pelas cicatrizes do conflito imperial e do colonialismo".

Chris Gosden, administrador do Museu Britânico, disse que o museu estava "totalmente comprometido com a continuidade desse relacionamento baseado em amizade, confiança, respeito mútuo e disposição para o diálogo".

Ele disse que o acordo reflete quase meio século de conversações entre o Palácio de Manhyia e, em particular, o Museu Britânico. O acordo "estabelece as bases para uma cooperação cultural aprimorada entre o Museu do Palácio Manhyia e o Museu Britânico, e esse empréstimo é o primeiro resultado tangível", disse ele.

O Museu Fowler, nos Estados Unidos, devolveu sete artefatos reais ao rei em fevereiro, deixando o Museu do Palácio Manhyia com 39 objetos que haviam sido saqueados pelas potências coloniais.

A Nigéria também está negociando a restituição de milhares de objetos de metal dos séculos XVI a XVIII, saqueados do antigo reino de Benin e hoje em posse de museus e colecionadores de arte nos Estados Unidos e na Europa.

str/pma/fvl/blb/mas/zm/dd/aa