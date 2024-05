O Brasil ainda é o país do futebol?

- Festa na favela -

A dirigente, uma das mulheres mais ricas do Brasil, é para muitos a cara do futebol brasileiro moderno, com um cofre invejável para os padrões da América do Sul e recorde de público nos estádios... deixando um pouco de lado os menos abastados.

"Com salários absurdos do jogador, os clubes acabam tendo que cobrar caro o ingresso, o que afasta um torcedor como eu, devoto do Maracanã", lamenta David Santos, torcedor do Flamengo.

O preço dos ingressos para a recente final do Campeonato Carioca, em que o rubro-negro derrotou o Nova Iguaçu, variava de 100 a 600 reais, num país onde o salário mínimo é de R$ 1412.

Mas a paixão segue viva: para apoiar seu time querido das favelas do Cantagalo, Pavão e Pavãozinho, David fundou a torcida "Fla PPG" em 2019.

No alto do morro com vista para as praias de Copacabana e Ipanema, eles recriam o clima do templo do futebol quando o Flamengo joga, como neste domingo quente de fevereiro contra o Vasco.