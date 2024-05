Premier League tem rodada crucial na luta pelo título, vagas na Europa e permanência

Com todos as atenções voltadas para o duelo acirrado pelo título entre o líder Arsenal e seu perseguidor mais próximo Manchester City, a 36ª rodada da Premier League também apresenta partidas decisivas valendo vagas nos torneios europeus e a permanência na elite do futebol inglês.

Os 'Gunners', que lideram a tabela com 80 pontos, recebem o Bournemouth no sábado às 8h30 (horário de Brasília), com a obrigação de vencer para continuar mantendo o City à distância (2º, 79 pontos), que jogará em seu campo contra o Wolverhampton horas depois às 13h30 (horário de Brasília) com uma carta na manga: tem um jogo a menos que o adversário.

O Liverpool, depois de um terrível mês de abril, se afastou da briga pelo título (3º, 75 pontos). Os 'Reds', que disputarão o penúltimo jogo em Anfield com Jurgen Klopp no comando, procurarão, no entanto, prestar homenagem ao alemão no domingo às 12h30 contra o Tottenham.