Princesa Kate posta foto da filha Charlotte por 9º aniversário

Também divulgou uma foto do príncipe Louis em seu sexto aniversário, 23 de abril.

Ambas as fotos foram publicadas poucas semanas depois de a princesa anunciar que tem câncer.

O anúncio, em 22 de março, foi por vídeo, no qual acrescentou que estava recebendo quimioterapia. Não especificou o tipo de câncer.

Kate não é vista em público desde o Natal, exceto neste breve vídeo no qual aparece sozinha em frente à câmera, sentada em um banco em um cenário campestre.

Em março, uma foto de Kate e dos três filhos, publicada nas redes sociais do casal por ocasião do Dia das Mães, foi rejeitada pelas principais agências de notícias do mundo, incluindo a AFP, por ter sido manipulada digitalmente.

