Protestos estudantis por Gaza, um eco das manifestações contra a Guerra do Vietnã

- Como são comparados aos protestos atuais? -

- Houve muita resistência à exigência de não investir na África do Sul; foram necessários muitos anos de ativismo para que diversos campi a adotassem. As pessoas não achavam necessariamente que seria bom que as universidades adotassem essa abordagem.

A Guerra do Vietnã foi um tema muito controverso. Muitos pensaram que era uma guerra imoral... Mas também, no início, muitos estudantes acreditaram que era "antiamericano" protestar contra a guerra.

(Hoje) esta questão também provoca divisões muito emocionais. É algo que não víamos desde a Guerra do Vietnã.

- Como avaliar o número de manifestantes? -

- As manifestações não tiveram a escala das da década de 1960, mas penso que a velocidade com que se espalharam pelos campi é muito surpreendente.