Rangnick rejeita Bayern de Munique e continuará como técnico da Áustria

O Bayern de Munique continua à procura de um novo treinador, após Ralf Rangnick anunciar nesta quinta-feira (2) que seguirá no comando da seleção da Áustria.

O ex-técnico do Manchester United e do RB Leipzig parecia ser um dos favoritos para substituir Thomas Tuchel, que deixará o Bayern no final da temporada, mas Rangnick continuará seu contrato como a Áustria após a Eurocopa (que será disputada de 14 de junho a 14 de julho).

"Sou o treinador da Áustria com todo o meu coração. Este trabalho me enche de felicidade e estou determinado a continuar com sucesso no caminho que escolhemos", declarou o técnico alemão, citado em um comunicado publicado pela Federação Austríaca de Futebol nesta quinta.