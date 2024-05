Rio Grande do Sul enfrenta 'desastre' por chuvas que já deixaram 13 mortos

As chuvas que atingiram 134 municípios também deixaram 12 feridos e 44.640 afetados, segundo o novo balanço.

A situação no estado é "crítica" e "será ainda pior", descreveu na quarta-feira o governador Eduardo Leite, que solicitou apoio do Poder Executivo com aeronaves e forças de resgate, diante do que descreveu como "o maior desastre climático" no Rio Grande do Sul.

Após conversar por telefone com o governador na quarta-feira, Lula afirmou que visitaria a região afetada nesta quinta-feira para verificar "pessoalmente" o trabalho conjunto.

"Perdemos tudo, toda a comida, tudo que tínhamos dentro de casa. Nossa casa tem 2 metros de altura e ainda inundou", disse Adriana Salete Gás, moradora da cidade de Santa Cruz do Sul, ao portal g1.

Mais de 5.200 pessoas estão desalojadas, segundo a Defesa Civil.

Em vídeo divulgado nas redes sociais na noite de quarta, Leite pediu aos moradores do Vale do Taquari que deixassem suas casas devido ao risco de aumento do nível da água.