Swiatek vence Madison Keys e vai à final do WTA de Madri pelo 2º ano consecutivo

No primeiro set, a polonesa quebrou o saque de sua oponente no segundo e no sexto game para vencer com autoridade.

Madison Keys tentou reagir na segunda parcial, mas sofreu um break no terceiro game, o que deixou Swiatek na frente.

No game seguinte, a americana teve uma oportunidade de devolver a quebra, mas não conseguiu aproveitar e a polonesa abriu uma distância que Keys não conseguiu mais alcançar.

