TEDH apoia reivindicação da Itália sobre estátua comprada pelo museu americano Getty

"Trabalhamos muito" para que a estátua fosse devolvida, reagiu o ministro da Cultura italiano, Gennaro Sangiuliano, lembrando que proibiu todos os empréstimos de obras a museus em disputa com o seu país.

Por sua vez, o Getty indicou em comunicado que pretende recorrer da decisão perante a Grande Câmara do TEDH. A estátua, encontrada em 1964 por um pescador de Fano, no centro-leste de Itália, foi vendida a particulares sem que o Estado italiano pudesse exercer o seu direito de prioridade.

Esta obra, atribuída ao escultor grego Lísipo e representando um atleta nu, circulou no mercado de arte em 1974 e foi adquirida pelo Museu Getty por US$ 3,9 milhões (R$ 20 milhões).

A Fundação Getty recorreu ao TEDH em 2019 para contestar a decisão de confisco tomada em 2010 pelos tribunais italianos, argumentando, entre outras coisas, que a escultura grega não fazia parte do patrimônio de Roma.

"A descoberta acidental desta estátua por cidadãos italianos não a torna uma obra italiana", declarou um dirigente da fundação em 2018.

No entanto, o tribunal europeu rejeitou o pedido do museu americano na sua decisão, considerando que "as autoridades italianas demonstraram razoavelmente que a estátua fazia parte do patrimônio cultural da Itália".