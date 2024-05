Verstappen e Red Bull são franco favoritos no GP de Miami apesar da saída de Newey

Segundo a BBC, sua saída estaria ligada a essas disputas internas pelo poder.

Verstappen, que venceu as duas primeiras edições do Grande Prêmio da Flórida, realizado no Hard Rock Stadium, casa do time de futebol americano Miami Dolphins, parece relaxado e focado em conquistar sua terceira vitória em Miami, no domingo.

O Grande Prêmio tem uma atração a mais, com a segunda das seis corridas sprints da temporada marcada para sábado.

"Tenho boas lembranças deste circuito! Com a umidade e o calor, é sempre uma das corridas mais físicas da temporada. Na sprint, será importante entender da melhor forma possível os dados coletados no carro para ajustar os detalhes", explicou o holandês.

Seu abandono da prova na Austrália, no final de março, após um problema nos freios, é uma lembrança distante do tricampeão mundial, que venceu quatro dos cinco primeiros Grandes Prêmios da temporada e lidera o campeonato com 25 pontos de vantagem sobre seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez.

O mexicano é o primeiro da lista de perseguidores que tentarão quebrar o domínio de Verstappen. Com quatro pódios em cinco corridas e grande apoio nos Estados Unidos, 'Checo' Pérez tentará manter o ímpeto que vem mostrando desde o início da temporada.