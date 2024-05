Brasil registra recorde de incêndios florestais entre janeiro e abril

O Brasil registrou um número recorde de incêndios florestais de janeiro a abril, com mais de 17 mil identificados, mais da metade na Amazônia, um revés para o presidente Lula.

O Ministério do Meio Ambiente do Brasil atribuiu o aumento dos incêndios aos efeitos das mudanças climáticas, incluindo as secas, embora as queimadas sejam uma técnica amplamente utilizada pelo agronegócio para ampliar a superfície explorável.

No total, foram registrados 17.182 incêndios nos primeiros quatro meses do ano, segundo imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) disponibilizadas na quinta-feira, um aumento de 81% em relação ao mesmo período de 2023.