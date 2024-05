Canadá prende três suspeitos de assassinato de líder separatista indiano

Citando documentos judiciais canadenses, a emissora pública CBC informou que os três homens presos enfrentam acusações de homicídio e conspiração.

Eles são suspeitos de terem desempenhado diferentes papéis - motorista, vigia e atirador - no dia do assassinato de Nijjar, no estacionamento de um templo Sikh na cidade de Vancouver (oeste do Canadá).

Nijjar, que veio para o Canadá em 1997 e se tornou cidadão canadense em 2015, defendia a criação de um estado Sikh, conhecido como Khalistan. O líder separatista era procurado pelas autoridades indianas por supostos atos de terrorismo e conspiração para cometer assassinatos.

