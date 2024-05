Chile expulsa 65 venezuelanos em voo para Caracas

As conversas e acordos de colaboração policial alcançados neste ano entre o governo do presidente chileno, o esquerdista Gabriel Boric, e o seu homólogo venezuelano, foram duramente criticados pela oposição de direita do Chile.

Os questionamentos foram renovados após as palavras de Gil e o sequestro e assassinato de um soldado venezuelano aposentado que vivia como refugiado no Chile.

Estavam no voo fretado 55 venezuelanos expulsos por terem cometido crimes como roubo com violência, tráfico de drogas, sequestro ou porte ilegal de armas. "Eram pessoas que poderiam afetar a segurança do país", explicou Monsalve. Os 10 cidadãos restantes foram expulsos por terem entrado irregularmente no Chile.

Cada uma dessas pessoas viajou acompanhada por um policial chileno.

Contando com mais estes 65, o Chile já enviou 146 cidadãos venezuelanos para Caracas neste ano, a maioria deles em voos comerciais regulares.

O diretor de Imigração do Chile, Luis Eduardo Thayer, disse que agora já são 12 voos fretados nos últimos anos para levar venezuelanos expulsos de volta ao país de origem.