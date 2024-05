Enchentes no Quênia deixam mais de 200 mortos

Mais de 200 pessoas morreram no Quênia desde meados de março pelas enchentes, anunciou nesta sexta-feira (3) o Ministério do Interior deste país africano, que aguarda agora a chegada de um ciclone.

O Quênia e outros países do leste da África têm registrado chuvas sazonais mais intensas do que o normal há várias semanas devido aos efeitos do fenômeno El Niño.

As chuvas causaram enchentes e deslizamentos de terra, destruíram colheitas e casas e deslocaram centenas de milhares de pessoas.