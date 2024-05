Grupos criminosos matam 25 pessoas em aldeias do noroeste da Nigéria

"Vinte e cinco pessoas foram mortas nos ataques às quatro comunidades, 19 delas apenas na vila de Unguwar Sarki", disse Babangida a uma rádio local, também relatando residentes feridos e outros sequestrados.

Segundo a autoridade, os grupos lançaram seu ataque em resposta à campanha de bombardeios militares em andamento contra seus acampamentos neste estado e no vizinho Kaduna.

Estes grupos costumam agir movidos pelo lucro econômico, mas também colaboram com os grupos jihadistas do Boko Haram e do Estado Islâmico da África Ocidental, envolvidos há 15 anos em uma insurreição no nordeste do país.

Os seguidos governos da Nigéria prometeram, sem sucesso, acabar com a insegurança.

abu/pma/sba/dth/am

© Agence France-Presse