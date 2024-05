Jihadistas do EI matam 15 milicianos pró-governo na Síria

Três ataques do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) contra posições militares no deserto da Síria deixaram nesta sexta-feira (3) 15 mortos nas milícias pró-governo, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

"Os membros do EI atacaram surpreendentemente três posições militares das forças do regime e de seus grupos aliados, no leste da província central de Homs, provocando 15 mortes", indicou o OSDH, uma ONG com sede no Reino Unido, mas com fontes no terreno.

O grupo EI chegou a controlar grandes extensões da Síria e do Iraque em 2014, onde proclamou um "califado", entretanto foi derrotado em 2019 por uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos e forças curdas.