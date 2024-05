Nove mortos na RDC por explosões em campo de deslocados

Segundo testemunhas, os combates entre os rebeldes do M23 (Movimento de 23 de março) e o governo foram acompanhados por "bombas" que caíram sobre cabanas que abrigavam deslocados.

Os abrigos estavam localizados em ambas as partes de uma estrada que conecta Goma à localidade estratégica de Sake, a cerca de 20 km.

Não se sabe a origem das explosões desta sexta-feira, embora o porta-voz do governo, Patrick Muyaya, tenha acusado o "exército ruandês e seus partidários terroristas do M23".

Após oito anos de inatividade, a rebelião do M23, predominantemente tutsi, empunhou novamente as armas no final de 2021, apoderando-se de vastas áreas da província de Kivu do Norte.

Tanto as autoridades da República Democrática do Congo quanto as Nações Unidas e as potências ocidentais acusam Ruanda de apoiar o M23, algo que Kigali nega.

Kinshasa também acusa Ruanda de querer se apoderar das riquezas do leste do Congo, que incluem um mineral estratégico para a indústria eletrônica chamado coltan. Kigali refuta essas acusações.